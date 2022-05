Kommentar Der Westen hat die Türkei zu lange ignoriert

Die Nato hat die Blockademacht Ankaras sträflich unterschätzt. Hinter dem türkischen Agieren steckt eine Strategie, die Europa nicht zu fürchten braucht.

Recep Tayyip Erdogan

Nichts hat den Westen zuletzt strategisch so herausgefordert wie der Angriff auf die Ukraine. Doch die westliche Allianz erwies sich als standhaft und trat – zumindest, was die Nato-Verbündeten angeht – überraschend geschlossen auf. Das ändert sich jetzt mit der Drohung des türkischen Präsidenten, den Nato-Beitritt Finnlands und Schwedens zu blockieren. Die Begründung: Beide Länder würden Rebellengruppen, die in der Türkei als Terrororganisationen gelten, unterstützen.

Ein türkisches Veto würde nicht nur die Sicherheit der beiden skandinavischen Länder aufs Spiel setzen, sondern wäre auch ein unverhofftes Geschenk an Russlands Präsidenten Wladimir Putin. Damit stellt sich die Frage: Auf wessen Seite steht Präsident Recep Tayyip Erdogan, dessen Russlandpolitik nicht frei von Widersprüchen ist?

Türkische Drohnen töten russische Soldaten, aber Sanktionen gegen den Kreml trägt Ankara nicht mit. Den Bosporus sperrt die Türkei für russische Kriegsschiffe, aber Finnland und Schweden sollen nicht in die Nato.

