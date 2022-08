Kommentar Deutschland kann die unangenehmen Formen der Energiegewinnung nicht länger outsourcen

Auf der Suche nach Gas-Ersatz wird klar: Deutschland muss sich selbst helfen. Längere Atom-Laufzeiten sind unumgänglich, Fracking darf kein Tabu sein.

Verlängerte Laufzeiten von AKW oder Fracking dürfen kein Tabu mehr sein. (Foto: dpa) Kernkraftwerk Isar 2

Auf seiner Reise durch Skandinavien bekam Bundeskanzler Olaf Scholz wieder hautnah zu spüren: Es wird lange dauern, bis Deutschland die Folgen seiner naiven Energiepolitik überwunden hat. Zwar hat Norwegen– immerhin zweitgrößter Gaslieferant nach Russland – die Gaslieferungen in die EU seit Beginn des Kriegs um zehn Prozent erhöht.

Doch mehr werde man vorerst nicht liefern können, machte Norwegens Regierungschef freundlich, aber bestimmt klar. Ähnliches bekam Scholz in Stockholm zu hören: Als sie am Morgen nachgeschaut habe, sei die Hochspannungsleitung von Schweden nach Deutschland am Limit gewesen, sagte die schwedische Regierungschefin trocken.

Nach den erfolglosen Bemühungen des Wirtschaftsministers in Katar war auch für den Kanzler in Skandinavien in Sachen Gasersatz vorerst wenig zu holen. Deutschland bleibt damit vorläufig auf sich gestellt, mit all den konkreten Folgen.