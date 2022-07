Kommentar Die Bundesregierung muss sich in der Atomfrage entscheiden – und zwar jetzt

Kernkraftwerke können uns auf jeden Fall in diesem Winter helfen, vielleicht auch im kommenden. Doch die Regierung muss jetzt handeln, anstatt ideologische Debatten zu führen.

Die Bundesregierung muss jetzt handeln, um die Energieversorgung für den Winter zu sichern. (Foto: dpa) Atomkraftwerk Isar 2

Der kommende Winter wird uns Deutschen viel abverlangen. Schon jetzt beobachten wir Tag für Tag Berichte, wie viel Gas Russland über seine Pipelines nach Westen schickt. Viele von uns werden sich bemühen, den eigenen Gasverbrauch zu drosseln, und Unternehmen werden zittern, ob sie ihre Produktion aufrechterhalten können. Die Preise für Gas und auch für Strom werden Millionen Verbraucher und Tausende Industriebetriebe schwer belasten.

Ist es in dieser Situation klug, dass am 31. Dezember der Atomausstieg in Deutschland abgeschlossen wird und die drei letzten Atomkraftwerke Isar 2, Emsland und Neckarwestheim 2 ihren Betrieb einstellen? Nein, ist es nicht. Es wäre in dieser Notlage geradezu fahrlässig. Was gar nicht hilft, ist die in Teilen ideologisch und mit Halbwahrheiten geführte Debatte darüber.