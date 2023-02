Kommentar Die Commerzbank ist trotz des Dax-Aufstiegs noch lange nicht erstklassig

Das Institut macht mehr Gewinn und steht vor der Rückkehr in den Dax. Im europäischen Vergleich steht es aber genauso wie die Deutsche Bank schwach da.

Um europäische Titel werden die Frankfurter Banken auf absehbare Zeit nicht mitspielen. (Foto: Reuters) Skyline des Frankfurter Bankenviertels mit der gelb angestrahlten Commerzbank-Zentrale in der Mitte

Bei der Commerzbank herrscht derzeit gute Stimmung. Am morgigen Donnerstag wird das Institut verkünden, dass es seinen Gewinn 2022 auf mehr als eine Milliarde Euro gesteigert hat. Am Freitag dürfte die Deutsche Börse bekannt geben, dass das Geldhaus nach viereinhalb Jahren in den Leitindex Dax zurückkehrt.

Grund zur Euphorie gibt es bei der Commerzbank allerdings nicht. Denn erstklassig ist sie noch lange nicht. Der Wiederaufstieg in den Dax ist nur deshalb möglich, weil der Leitindex vor anderthalb Jahren von 30 auf 40 Werte aufgestockt wurde. Verdient ist dieser Aufstieg nicht wirklich. Ohnehin stehen hierzulande SAP, Siemens und die Autohersteller deutlich höher im Kurs als die Banken, und zwar aus gutem Grund: Die Profitabilität der Banken ist gering, seit Jahren verdienen sie nicht einmal ihre Kapitalkosten.