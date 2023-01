 Kommentar: Die Telekom hat ihre US-Tochter nicht richtig im Griff

Ein weiteres Mal konnte T-Mobile US Kundendaten nicht ausreichend schützen. Das Problem liegt auch bei der Muttergesellschaft in Bonn.

Telekom-CES Timotheus Höttges

San Francisco Erneut musste die US-Tochter der Deutschen Telekom einen erfolgreichen Hackerangriff einräumen. Hacker konnten sensible persönliche Daten von mindestens 37 Millionen Menschen abgreifen. Das allein wäre schon schlimm genug. Die Situation bei T-Mobile US ist aber noch dramatischer.

Denn in den vergangenen fünf Jahren konnten bereits acht Mal Hacker erfolgreich in die Systeme des Unternehmens eindringen oder auf anderem Weg heikle Informationen abgreifen. Es geht nicht länger um einen schwerwiegenden Einzelfall. Vieles deutet auf ein systematisches Versagen hin.

Damit steht nicht nur das Management um CEO Mike Sievert in Bellevue in der Pflicht, sondern auch Telekom-Konzernchef Timotheus Höttges. Er steht dem Aufsichtsgremium vor und soll die Arbeit von T-Mobile US kontrollieren.

Nach jedem Skandal hatten Mike Sievert und sein Team Besserung gelobt. Aber vermutlich haben sie ihre Versprechen nicht ausreichend umgesetzt, und Höttges hat als Aufseher nicht umfassend genug nachgeprüft.

