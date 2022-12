Kommentar Die USA werden noch Jahrzehnte von der grünen Revolution Joe Bidens profitieren

Der ökologische Umbau der Wirtschaft ist das Vermächtnis des US-Präsidenten. Auch der Verlust der Mehrheit im Repräsentantenhaus wird daran nichts ändern.

Der US-Präsident hat die grüne Transformation auf den Weg gebracht, indem er die riesige Subventionspakete beschlossen hat. (Foto: IMAGO/Xinhua) Joe Biden

Washington In wenigen Wochen wird die Handlungsmacht des amerikanischen Präsidenten empfindlich eingeschränkt. Am 3. Januar 2023 konstituiert sich der neue US-Kongress, und mit ihm verschwindet die demokratische Mehrheit in beiden Kammern. Die Republikaner übernehmen das Repräsentantenhaus, damit können die Demokraten wohl keine größeren Gesetze mehr beschließen.

Was bedeutet das für die zweite Hälfte der Präsidentschaft Joe Bidens? Fest steht: Das wichtigste Projekt seiner Präsidentschaft hat er bereits aufgesetzt: den grünen Umbau der US-Wirtschaft. Tatsächlich hat er auf diesem Feld mehr erreicht, als angesichts schwieriger Umstände absehbar war. Die Mehrheiten im Kongress waren knapp, die Unwägbarkeiten in der Pandemie hätten seine gesamte Agenda lähmen können.

Tatsächlich konnte Biden einige Versprechen nicht halten. So scheiterte er bei seinen Zielen, eine Wahlrechtsreform durchzuführen und einen Mindestlohn einzuführen. Aber die grüne Revolution wird bleiben. Biden schuf die Bedingungen für eine moderne, nachhaltige Industriepolitik.