Kommentar Freiheitsgeld für die Ukraine: Die EU muss mehr Verantwortung übernehmen

Neue Kredite in Höhe von neun Milliarden Euro für die Ukraine kündigt die EU an. Die Hilfen werden für Europa auch zum finanziellen Kraftakt.

Die Teilnehmer des Treffens beraten über weitere Unterstützung der Ukraine. (Foto: IMAGO/Future Image) G7-Finanzminister und weitere hochrangige Vertreter beraten in Königswinter

Als Gastgeber musste Christian Lindner (FDP) in Vorleistung gehen. Das Treffen der Finanzminister der wichtigsten Industriestaaten (G7) in Bonn wird ein großes Hilfspaket für die Ukraine verabschieden. Der Bundesfinanzminister kündigte am Donnerstag an, Deutschland werde eine Milliarde Euro beisteuern. Für den Haushalt ist es nicht wenig, für die Ukraine aber sicherlich nicht viel. Großzügig sind die USA, die 7,5 Milliarden Dollar in Aussicht stellen.