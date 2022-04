Kommentar Johnson zu Besuch in Kiew: Der britische Premier zeigt Scholz, wie man mit gutem Beispiel vorangeht

Der Bundeskanzler muss die angekündigte Zeitenwende auch angehen. Sonst füllen andere das Führungsvakuum in Europa – zum Beispiel Boris Johnson.

Wolodimir Selenski (M.), Präsident der Ukraine, und Boris Johnson (l.), Premierminister von Großbritannien, sprechen miteinander, während sie durch die Innenstadt von Kiew gehen. (Foto: dpa) Johnson trifft Selenski in Kiew

„Leading from behind“ ist ein beliebtes Schlagwort aus der Managersprache. Auch Olaf Scholz nimmt gern für sich in Anspruch, ohne viel Aufhebens im Hintergrund die richtigen Weichen für das Land zu stellen. In der Ukrainekrise führt der Bundeskanzler Deutschland jedoch geradewegs aufs weltpolitische Abstellgleis.

Deutschland ist der fünftgrößte Waffenexporteur der Welt und schafft es nicht, das notwendige schwere Kriegsgerät in die Ukraine zu liefern. Deutschland hat global gesehen die viertstärkste Volkswirtschaft und kann sich aus Angst vor Wohlstandsverlusten nicht zu einem sofortigen Embargo gegen russische Energie durchringen.

„Wir tun alles, was wir können“, versicherte Scholz bei seinem Besuch in London. Wirklich? Im Ausland sieht man das anders.

Deutschland sei eine sehr starke Demokratie, sagt der belgische Europaparlamentarier Guy Verhofstadt. „Von einem solchen Deutschland erwarte ich Führungsstärke, die mit gutem Beispiel vorangeht und nicht hinterherläuft.“

