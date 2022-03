Kommentar Mahnung für die Autobauer: Wer sich den Chipkonzernen ausliefert, hat verloren

Volkswagen, BMW und Mercedes müssen schnell eigenes Halbleiterwissen aufbauen. Sonst droht ihnen das Schicksal der PC-Industrie.

Die Fahrzeuge werden zu rollenden Computern. (Foto: dpa) Elektroauto-Produktion bei VW

Intel, Nvidia, Qualcomm: Die größten und wertvollsten Chipfirmen der Welt drängen verstärkt ins Geschäft mit der Autoindustrie. Die Gelegenheit ist günstig, denn die Türen in den Vorstandsetagen stehen den US-Unternehmen weit offen. Ob BMW, Mercedes oder Volkswagen – den Automarken fehlt das Know-how, um ihre Fahrzeuge in jene rollenden Computer zu verwandeln, wie sie Markt und Kunden in Zukunft nachfragen.

Kurzfristig haben die Autobauer daher keine Wahl, sie sind beim automatisierten und elektrischen Fahren auf die Halbleiterkonzerne angewiesen. Gleichzeitig aber müssen sie sofort damit beginnen, so viel Chipwissen wie es nur geht im eigenen Haus aufzubauen.