Kommentar Neobank mit schlechter Problembilanz: N26 verspielt seine Zukunft

Die Smartphonebank hat Defizite bei der Geldwäschekontrolle. Das allein wäre schon ein Problem. Doch die Herausforderungen für die Neobank sind deutlich größer.

N26 ist das wertvollste deutsche Fintech. Dennoch müssen die etablierten Banken und Sparkassen den Newcomer kaum mehr fürchten. Er hat viele Fehler gemacht. (Foto: dpa) Smartphone-Bank N26

Es gab Zeiten, da versetzte die Berliner Smartphonebank N26 die etablierten Banken in Angst und Schrecken. So rasant wuchs die Bank. Das ist längst vorbei. N26 ist zwar das teuerste deutsche Finanz-Start-ups. Doch das Unternehmen hat so viele Probleme, dass es seinen Vorsprung im digitalen Banking verspielt hat.

Jüngstes Beispiel sind die Sperrung von Konten und mangelnde Kommunikation. Kundinnen und Kunden sind empört, weil ihnen in den vergangenen Tagen abrupt das N26-Konto gekündigt wurde.

N26 gesteht selbst ein, dass das Blockieren der Konten in Zusammenhang mit Geldwäschekontrollen und Prüfungen auf möglicherweise betrügerische Kontoaktivitäten steht.

Naheliegend ist, dass die Bank sehr breitflächig ihren Kundenbestand nach potenziell verdächtigen Konten durchsucht und lieber eine Kündigung zu viel ausspricht. Das wäre bei einer „normalen“ Bank schon ein Problem. Bei einem Fintech, das meist viel wert auf technisch perfekte Lösungen legt, ist es ein Desaster.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen