Kommentar Putin verzerrt das Weltkriegsgedenken ins Irrationale

Spätestens unter Putin ist die Gedenkfeier zum Ende der Nazi-Herrschaft zur Propagandaschau degeneriert. Nun ist es der Ukrainekrieg, der die Anmaßungen Moskaus entlarvt.

Der „Tag des Sieges“ entwickelte sich zum „Tag des Krieges“. (Foto: dpa) Wladimir Putin

Düsseldorf Wenn sich an diesem Montag das Ende des Zweiten Weltkriegs jährt, dann ist dies in Ost und West Grund genug, an die Kriegsverbrechen des Nazi-Regimes zu erinnern. Doch während in Deutschland und inzwischen auch in den Ländern des früheren Warschauer Pakts aller Toten dieses größten Menschheitsverbrechens der Geschichte gedacht wird, deutet Russland dieses historische Datum in eine andere, gezieltere Richtung.

Dort konzentriert man sich ehrfürchtig auf den „Großen Vaterländischen Krieg“, einen Krieg, der mit Hitlers Überfall auf die UdSSR am 22. Juni 1941 begann und mit dem sowjetischen Sieg endete. Der Hitler-Stalin-Pakt, die Aufteilung Polens und des Baltikums durch diese beiden Diktatoren, wird dabei unterschlagen. Der deutsche Einmarsch am 1. September 1939 in Polen ebenso.