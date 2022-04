Kommentar Service-Marge von 73 Prozent: Apple macht vor, wie sich ein Konzern neu erfinden kann

Streaming, Fitness und neue Unternehmensangebote: Apple verdient mit Dienstleistungen so viel wie nie zuvor. Andere Firmen können von den Margen nur träumen.

Unter CEO Tim Cook hat Apple den Fokus von Hardware immer stärker auf kostenpflichtige Zusatzdienste verschoben.

Das wertvollste Unternehmen der Welt erfindet sich neu. Apple ist dank des iPhones zur global mächtigsten Marke geworden. Dienstleistungen haben sich aber zum heimlichen Gewinntreiber entwickelt. Apple definiert damit die Spielregeln der Technologiewelt neu.

Aus den jüngst veröffentlichten Quartalszahlen geht eine beeindruckende Zahl hervor: Die Bruttomarge in den Serviceangeboten des Unternehmens lag bei 73 Prozent. Für das erste Quartal wies Apple dort einen Umsatz von 19,8 Milliarden Dollar bei Kosten von 5,4 Milliarden Dollar aus. Zum Vergleich: Bei Hardware wie iPhones oder iPads lag die Bruttomarge bei rund 36 Prozent.

Bislang konzentrierte sich Apple bei Dienstleistungen ausschließlich auf Endkunden. Das ändert sich. Mit „Business Essentials“ bietet das Unternehmen erstmals auch Lösungen, die sich gezielt an Firmen richten. Finanzchef Luca Maestri kündigte an, das Angebot – das es bislang nur in den USA gibt – ausbauen zu wollen.