Automobilmarkt US-Automarkt schwächelt weiter – Deutsche Hersteller mit Absatzplus

Besonders asiatische Hersteller müssen auf dem US-Markt Einbußen hinnehmen. Volkswagen und BMW konnten ihre Verkäufe hingegen steigern.

Der US-Automarkt hat insgesamt ein schwieriges Quartal hinter sich. (Foto: Bloomberg) Automobilhersteller

Detroit Hartnäckige Lieferkettenprobleme wie mangelnde Computerchips bremsen den US-Automarkt weiter aus. Dank der hohen Nachfrage nach größeren Fahrzeugen wie Stadtgeländewagen und Pick-up-Trucks konnten einige Hersteller im dritten Quartal dennoch deutliche Verkaufszuwächse verbuchen.

So steigerte der deutsche Branchenriese Volkswagen den Absatz in den drei Monaten bis Ende September gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 12,0 Prozent auf 88.820 Neuwagen. Grund war vor allem ein starkes SUV-Geschäft mit den Modellen Atlas, Tiguan und Taos, wie VW am Montag mitteilte. Seit Jahresanfang sind die Verkäufe dennoch um 20,1 Prozent gesunken.

Volkswagens Sportwagentochter Porsche erhöhte den US-Absatz im dritten Quartal nach eigenen Angaben um 8,5 Prozent auf 16.581 Autos. Auch der deutsche Oberklasse-Hersteller BMW steigerte seine Verkäufe auf dem wichtigen US-Markt zuletzt. In den vergangenen drei Monaten lieferte BMW dort 78.031 Neuwagen seiner Stammmarke aus und erhöhte den Absatz damit im Jahresvergleich um 3,2 Prozent.