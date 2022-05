Finanzzusage Neun-Euro-Ticket: So will Wissing den Widerstand der Länder überwinden

Der Verkehrsminister wollte das Rabatt-Ticket im Nahverkehr als Chance verkaufen. Doch die Länder drohen mit Veto im Bundesrat. Nun könnte eine Finanzzusage im Protokoll das Ticket retten.

Der FDP-Verkehrsminister muss die Bundesländer vom Neun-Euro-Ticket überzeugen. (Foto: IMAGO/Mike Schmidt) Volker Wissing

Berlin Die Mehrheit im Parlament dürfte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) an diesem Donnerstag sicher sein: Zumindest die Regierungskoalition von SPD, Grünen und FDP dürfte im Bundestag für das von ihm propagierte Neun-Euro-Ticket im Nahverkehr plädieren. Doch heißt dies noch lange nicht, dass von Juni an drei Monate lang ein Super-Sparpreis für ein Monatsticket die Menschen in Bus und Bahn treibt. Am Freitag könnte schon die Ernüchterung folgen: Dann sollen die Bundesländer im Bundesrat dem Gesetz zustimmen. Doch danach sieht es derzeit nicht aus.

Nach Informationen des Handelsblatts aus Koalitions- und Länderkreisen wollen etliche Bundesländer das geplante Regionalisierungsgesetz ablehnen oder sich der Stimme enthalten, wenn der Bundestag es an diesem Donnerstag unverändert beschließen sollte. Das Gesetz käme dann in den Vermittlungsausschuss. Damit würde das Rabatt-Ticket nicht wie geplant zeitgleich mit dem Rabatt an den Tankstellen eingeführt.