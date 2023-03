Kindergrundsicherung Familienministerin Paus will für ihr Milliardenvorhaben Kinderfreibeträge absenken

Mindestens zwölf Milliarden Euro wird die neue Kindergrundsicherung kosten. Da der Finanzminister das Geld nicht rausrücken will, soll nun ein steuerlicher Kniff her.

Die Familienministerin macht einen Vorschlag, um mehr Geld für ihre Kindergrundsicherung zu bekommen. (Foto: dpa) Lisa Paus (Grüne)

Berlin Wenn eine Ministerin für ihr Prestigeprojekt zehn Milliarden Euro mehr ausgeben will, als der Finanzminister für sie bereitstellen will, dann lässt sich durchaus von unüberbrückbaren Differenzen sprechen.

Das erfährt Familienministerin Lisa Paus (Grüne) derzeit bei der von ihr geplanten Kindergrundsicherung. Die studierte Volkswirtin hält mindestens zwölf Milliarden Euro für erforderlich, um Kinderarmut in Deutschland deutlich zu verringern. Finanzminister Christian Lindner (FDP) will aber möglichst nur zwei Milliarden Euro für die Bündelung von familienpolitischen Leistungen rausrücken.

Doch Paus pocht trotz der ohnehin komplizierten Verhandlungen um den Bundeshaushalt auf ihren Finanzbedarf und macht darum nun einen Vorschlag, woher das zusätzliche Geld kommen könnte. „Ich werde mal einen Schritt konkreter“, verkündete die 54-Jährige am Montag in Berlin. Ihr Plan: Sie will die Kinderfreibeträge senken, um zumindest einen Teil der fehlenden zehn Milliarden aufzutreiben.