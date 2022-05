Parteienbündnisse Schwarz-Grün: Die neue Macht in den Ländern

Im Bundesrat könnten bald Koalitionen mit Beteiligung von CDU und Grünen domnieren. Die CDU will den neuen Einfluss im Bund nutzen und weiter ausbauen – in Niedersachsen.

Hendrik Wüst (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, und Mona Neubaur, Landesvorsitzende der Grüne, könnten die neue NRW-Regierung bilden. (Foto: dpa) Neue Macht

Berlin Wenige Wochen noch, dann dürften die CDU-Ministerpräsidenten Daniel Günther und Hendrik Wüst in Kiel und in Düsseldorf neue Regierungen anführen. Dabei stehen die Liberalen als Partner nicht mehr hoch im Kurs, ganz im Gegensatz zu den Grünen.

Die CDU in Schleswig-Holstein hat bereits vergangene Woche Koalitionsverhandlungen mit den Grünen aufgenommen, am Sonntag nun folgten die Parteifreunde in Nordrhein-Westfalen dem Vorbild für Schwarz-Grün.

Sollten die Verhandlungen an Rhein und Waterkant glücken, würde die CDU bereits in vier Bundesländern allein mit den Grünen regieren. Kein Bündnis wäre so weit verbreitet, weder Schwarz-Gelb noch Rot-Grün.

Die Ampel gibt es weiter nur in Rheinland-Pfalz – und im Bund. Rot-Rot-Grün regiert in drei Ländern (Berlin, Bremen, Thüringen). Schwarz-Grün aber soll künftig das bevölkerungsreichste Bundesland NRW prägen. Verfestigt sich gerade ein Trend Richtung Bundestagswahl 2025?

