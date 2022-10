Asien Nordkorea feuert Rakete über japanisches Territorium hinweg – Südkorea reagiert mit Präzisionsbomben im Gelben Meer

Nordkorea eskaliert sein Raketentestprogramm. Erstmals seit 2017 feuert das Regime eine Rakete über Japan hinaus ab. Experten befürchten eine neue Krisenspirale.

Menschen sehen einen Nachrichtenbericht über vorherige Raketenstarts vor wenigen Tagen. (Foto: dpa) Nordkorea

Tokio Nordkorea hat die jüngste Serie von Raketentests fortgesetzt. Nach Angaben des südkoreanischen Militärs flog die ballistische Rakete am Dienstag (Ortszeit) in Richtung des Japanischen Meeres (koreanisch: Ostmeer), wie die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap berichtete. Weitere Einzelheiten wurden bisher nicht bekannt gegeben.

Dieses Jahr hat Nordkorea bereits 37 Mal ballistische Raketen abgefeuert – zuletzt zwei am Samstag. Das war der vierte Raketenabschuss innerhalb einer Woche. Erstmals seit fünf Jahren ordnete Nordkoreas Führer Kim Jong Un jedoch nun an, eine Rakete über Japan hinwegzuschießen – und dies mit der bisher weitesten Flugbahn in Nordkoreas Testgeschichte.

Der Sprengkopf überquerte den Norden Japans im erdnahen Weltall in östlicher Richtung und schlug laut dem japanischen Verteidigungsministerium nach etwa 4600 Kilometern im Pazifik ein.

Nach Analysen von Experten handelte es sich dabei um eine Mittelstreckenrakete vom Typ Hwasong-12, die nukleare Sprengköpfe tragen kann. Japans Regierung protestierte daher prompt.

