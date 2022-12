EU Wichtigstes Klimagesetz der Welt fast am Ziel

Am Samstag will sich die EU ihre Vorreiterrolle im Klimaschutz sichern. Vier große Entscheidungen sind zu treffen. Noch ist unklar, ob es dabei gute Lösungen gibt. Ein Überblick.

Die Emissionen der Industrie sollen schneller sinken. (Foto: imago images/Future Image) Hochfackel einer Raffinerie

Brüssel Nie waren die Energiepreise in Europa so hoch wie in diesem Jahr. Trotzdem will die EU am Kern ihres Klimaschutzprogramms festhalten, bei dem es darum geht, den Verbrauch fossiler Energie noch teurer zu machen.

Spüren werden das Unternehmen und Verbraucher erst in einigen Jahren. Trotzdem staunen Beobachter darüber, dass die Gesetzgebung nun tatsächlich ihre letzte Stufe erreicht hat.

Die entscheidende Maßnahme ist die Reform des europäischen Emissionshandels. Durch sie soll bis 2030 etwa 25 Mal so viel CO2 eingespart werden wie durch das Verbot des Verbrennungsmotors.

Damit die Gesetze dafür verabschiedet werden können, braucht es eine Einigung zwischen EU-Parlament und EU-Mitgliedstaaten, die an diesem Freitag und Samstag darüber verhandeln werden. „Wenn die Verhandlungen erfolgreich sind, wird das weltweit beachtet werden“, sagt Matthias Buck, der das Brüsseler Büro des Thinktanks Agora Energiewende leitet. „Europa hat jetzt die Chance, seine Führungsrolle im Klimaschutz zu verteidigen.“

