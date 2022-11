Midterms Zwischenwahlen verstärken Zweifel an Trumps „Truth Social“-Dienst

Nach dem schwachen Abschneiden der Trump-Kandidaten bei den Zwischenwahlen fallen auch die Aktienkurse des Investmentvehikels DWAC, das Trumps Social Media übernehmen soll.

Nach seinem Rauswurf bei Twitter gründete Trump sein eigenes soziales Netzwerke. (Foto: Reuters) Donald Trump

New York Schwierige Zeiten für den ehemaligen US-Präsidenten: Das schwache Abschneiden der von ihm unterstützten republikanischen Kandidaten bei den Zwischenwahlen ist kein gutes Omen für Donald Trumps Social-Media-Dienst „Truth Social“. Davon sind nicht mehr nur Kommunikationsexperten, sondern auch immer mehr Investoren überzeugt.

Am Mittwoch nach der Wahl hatte die Aktie von DWAC – Digital World Acquisition Corp – rund 20 Prozent ihres Wertes verloren. Zum New Yorker Börsenauftakt am Donnerstag ging es um weitere fünf Prozent bergab.

DWAC ist das Investmentvehikel – eine so genannte SPAC (Special Purpose Acquisition Company) – das sich eigentlich verpflichtet hatte, Trumps „Media & Technology Group“ (TMTG) zu kaufen. Doch mit dem schlechten Abschneiden von Kandidaten wie dem Fernseh-Arzt Mehmet Oz sieht Trumps politische Zukunft derzeit weniger rosig aus. Damit könnte auch das Interesse an seinem sozialen Netzwerk schwinden.