Nato-Gipfel Rückkehr zum kalten Krieg – Nato beschließt neue Strategie

Die Nato setzt auf Abschreckung und Eindämmung, um der Bedrohung aus Russland zu begegnen. Auf ihrem Gipfel in Madrid stellt sich die Allianz auf einen neuen Systemkonflikt ein.

Madrid Die Nato stellt sich mit einer umfassenden militärischen Aufrüstung auf die Bedrohung durch Russland ein. „Der Angriffskrieg der Russischen Föderation gegen die Ukraine hat den Frieden zerschlagen“, schreibt die Allianz in einem strategischen Konzept, das die Nato-Staaten am Mittwoch auf ihrem Gipfel in Madrid annahmen. Um ihren Schwur, jeden Zentimeter ihres Bündnisgebiets zu verteidigen, mit der nötigen Kampfkraft zu unterlegen, stockt die Nato ihre schnelle Eingreiftruppe von 40.000 auf 300.000 Soldaten auf.

Darüber hinaus kündigten die USA als Führungsnation der Allianz an, weitere Verbände nach Europa zu verlegen und ein neues Hauptquartier in Polen aufzubauen. Es wäre das fünfte in Europa, aber das erste auf dem Gebiet des früheren Warschauer Pakts.