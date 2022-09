Europas Bürger sind besorgt über die steigende Inflation. Und das zu Recht, wie ein Blick auf das von hoher Inflation gebeutelte Südamerika belegt.

In Argentinien gehen die Menschen auf die Straße, um gegen die anhaltend hohe Teuerung zu demonstrieren. (Foto: AP) Proteste in Buenos Aires

São Paulo So etwas haben selbst die vielgereisten Popstars der Band Coldplay noch nicht erlebt: Acht Mal wollte die britische Band im legendären River-Plate-Stadion in Buenos Aires spielen. Doch die Eintrittskarten für die 60.000 Plätze waren in wenigen Minuten ausverkauft. Weil das Interesse so groß ist, wird Coldplay nun ab Oktober gleich zehn Mal hintereinander in der Hauptstadt von Argentinien auftreten. Die letzten Tickets sind ab 220 Franken zu bekommen.

Dabei steckt Argentinien in einer schweren Wirtschaftskrise mit einer Inflation von rund 70 Prozent in den letzten zwölf Monaten. Doch die höchste Teuerungsrate in Südamerika ist genau der Hauptgrund, warum die Eintrittskarten für Coldplay in Argentinien so einen reißenden Absatz fanden.

