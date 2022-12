Ukraine-Krieg EU wirbt um Unterstützung von Drittstaaten: Breites Bündnis von Ländern soll der Ukraine durch den Winter helfen

Nach russischen Luftangriffen sind weite Teile der ukrainischen Energieinfrastruktur zerstört. Die EU appelliert nun an die Solidarität von Drittländern wie die Türkei. Die Zeit drängt.

Russland weitet vor dem Winter seine Angriffe auf die Energieinfrastruktur der Ukraine aus. (Foto: Getty Images) Zerstörungen in einem Umspannwerk des Übertragungsnetzbetreibers Ukrenerho in der Zentral-Ukraine

Istanbul Die EU will Drittstaaten überzeugen, die Ukraine beim Wiederaufbau ihrer Energie-Infrastruktur zu unterstützen. Das hat das Handelsblatt aus diplomatischen Kreisen in der türkischen Hauptstadt Ankara erfahren. Das türkische Außenministerium hatte den Vorgang am Donnerstag nicht kommentiert.

Für die EU drängt die Zeit. Einerseits will Brüssel das neunte Sanktionspaket gegen Russland seit der Invasion in der Ukraine im Februar auf den Weg bringen. Andererseits weitet Russland seine Angriffe vor dem Winter auf die Energieinfrastruktur der Ukraine aus.

Um die Auswirkung russischer Vergeltungsschläge zu minimieren, sollen möglichst viele Länder ihre Kapazitäten beim Aufbau von Infrastruktur zur Stromerzeugung oder Wasserversorgung nutzen, um der Ukraine vor dem Winter zu helfen. Ob Brüssel dafür Gelder bereitstellen wird, ist nicht bekannt.