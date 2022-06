Umstrittene Justizreform Von der Leyens schwierige Mission: Einigung mit Polen bei Corona-Geldern bleibt unsicher

Die EU-Kommission hat der Auszahlung der Corona-Hilfen an Polen zugestimmt. In Brüssel ist die Unzufriedenheit groß – und Warschau bangt um den Koalitions-Frieden.

In Warschau hat die EU-Kommissionschefin die Umsetzung von Reformen von Polens Ministerpräsidenten gefordert. (Foto: dpa) Ursula von der Leyen und Andrzej Duda

Wien, Brüssel Der Konflikt dauert schon Monate an, nun gab es eine Einigung zwischen Polen und der EU-Kommission: Nach langem Ringen hat die EU-Behörde am Donnerstag grünes Licht für die Auszahlung der Corona-Hilfsgelder an Polen gegeben. Doch der Kompromiss steht auf einem wackeligen Fundament.

Sowohl Vizekommissionspräsident Frans Timmermans und Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager rebellierten gegen ihr eigenes Gremium und wollten den polnischen Wiederaufbau-Plan nicht billigen, an den die Auszahlung von rund 35 Milliarden Euro geknüpft ist. Sie stimmten am Mittwoch gegen den Beschluss der Kommission – ein in Brüssel unerhörter Vorgang.

Auch die Abgeordneten des Europaparlaments schäumten, als die Freigabe der Corona-Gelder publik wurde. Grüne, Liberale und Sozialdemokraten sprachen von einem Verrat an den europäischen Werten. Immerhin galt zwischen den EU-Institutionen bisher der Konsens, dass Brüssel Warschau bei der Billigung des Aufbauplans erst dann entgegenkommen sollte, wenn Polens Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) zentrale Teile ihrer Justizreformen zurücknehmen würde.