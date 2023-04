Länder wie Deutschland, Belgien oder die Niederlande waren einst Erdogan-Hochburgen. Diesmal wirbt vor allem die Opposition um Türken im Ausland – es geht auch um wirtschaftliche Vorteile.

Ein Wähler gibt im Türkischen Generalkonsulat seine Stimme für die Parlaments- und Präsidentenwahl in der Türkei ab. (Foto: dpa) Beginn der Türkei-Wahlen

Istanbul In der Türkei wird am 14. Mai gewählt, Türkinnen und Türken im Ausland dürfen allerdings schon jetzt an die Wahlurnen – und mitentscheiden, ob Staatschef Recep Tayyip Erdogan abgewählt wird oder fünf weitere Jahre regieren darf. Die mehreren Millionen Menschen starke türkische Diaspora ist wichtiger denn je. Das weiß auch die türkische Opposition, die Staatschef Erdogan ablösen will – und bemüht sich in diesem Jahr besonders um ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger im Ausland.

Seit 2014 dürfen auch außerhalb der Türkei lebende Türken an Wahlen teilnehmen. Weltweit sind gut drei Millionen Menschen in 75 verschiedenen Ländern laut türkischer Wahlbehörde (YSK) wahlberechtigt, die meisten davon leben in Europa, den USA und dem Nahen Osten. Fast die Hälfte lebt laut Statistischem Bundesamt in Deutschland. Für die Wahl gelten alle Personen als wahlberechtigt, die einen türkischen Pass besitzen und älter als 18 Jahre alt sind.

