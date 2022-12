China Geschäftsvertrauen deutscher Unternehmen in China ist auf „historischem Tiefstand“

Die Corona-Restriktionen haben massiv auf die Geschäfte der Unternehmen in China gedrückt. Deutsche Firmen reagieren auf schwache Wirtschaftszahlen mit einer angepassten Strategie.

Das Wachstum der Industrieproduktion hat sich ebenfalls weiter abgeschwächt und den niedrigsten Wert seit einem halben Jahr erreicht, wie die nationale Statistikbehörde meldete. (Foto: IMAGO/ZUMA Wire) Industrie

Berlin Noch nie in den vergangenen Jahren war die Stimmung unter deutschen Unternehmen in China so schlecht wie derzeit. Das zeigt der jährliche Geschäftsklimaindex der deutschen Auslandshandelskammer (AHK) in China, der am Donnerstag veröffentlicht worden ist.

Für fast die Hälfte aller deutschen Unternehmen (49 Prozent) in China hat der Markt demnach an Attraktivität verloren. Das Geschäftsvertrauen deutscher Unternehmen in China sei auf einem „historischen Tiefstand“, heißt es in dem Report.

Das Investitionsvertrauen der deutschen Unternehmen mit Geschäften in der Volksrepublik sei „deutlich“ zurückgegangen. 58 Prozent der Befragten betrachten China als Investitionsstandort im Vergleich zu anderen Märkten als weniger attraktiv. In der Folge beabsichtigen gerade mal die Hälfte der Firmen, ihre Investitionen vor Ort in den nächsten zwei Jahren zu erhöhen – 2021 waren es noch 71 Prozent.