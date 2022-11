Niklas Östberg Profitabel werden und wachsen: Delivery Hero auf dem Weg in schwarze Zahlen

Berlin Niklas Östberg richtet Delivery Hero seit einem Jahr darauf aus, profitabel zu werden. Nach Jahren, in denen nur das Wachstum zählte und milliardenhohe Verluste geschrieben wurden, macht er dabei langsam Fortschritte.

Das Plattformgeschäft mit der Auslieferung von Restaurantessen habe im dritten Quartal wie geplant die Gewinnschwelle auf Basis des Betriebsgewinns (Ebitda) erreicht, teilte der in Berlin ansässige und in mehr als 70 Ländern aktive Konzern mit. Endgültige Zahlen wurden allerdings nicht veröffentlicht.

Östberg sagte dem Handelsblatt: „Wir zeigen dem Markt, dass wir auch stark sind, wenn es um die Profitabilität geht.“ Am Aktienmarkt kam das gut an: Der Anteilsschein stieg um sechs Prozent auf mehr als 38 Euro. Anfang des Jahres waren es jedoch noch rund 100 Euro.

Am Ziel ist der 42-Jährige noch nicht. Denn Delivery Hero soll erstmals auch einen positiven Cashflow erzielen, also im Tagesgeschäft mehr Geld einnehmen als ausgeben. Spätestens in der zweiten Jahreshälfte 2023 könnte es so weit sein.

Östberg erinnert sich gut an die Kritik und die Zweifel, ob ein Essenslieferdienst überhaupt in der Lage sein kann, Gewinn zu erzielen. Das Gegenteil beweisen zu können „ist für mich persönlich wichtig und gut“. Danach habe Delivery Hero wieder viele Optionen: „Wir könnten Aktienrückkäufe starten, in neue Märkte investieren oder Firmen übernehmen.“

Die Jagd nach den schwarzen Zahlen teilt Östberg mit Konkurrenten wie dem Lieferando-Eigner Just Eat Takeaway.com aus den Niederlanden und dem britischen Anbieter Deliveroo. Der Sektor steht nach dem Corona-Boom unter Druck und reagierte mit geringeren Investitionen und Einsparungen.

Zähigkeit als Sportler zahlt sich aus

Der Schwede Östberg gehörte einmal der schwedischen Jugend-Nationalmannschaft im Langlaufen an. Einen Teil seines beruflichen Erfolgs führt er auf die Erfahrungen zurück, die er als Leistungssportler gesammelt hat. „Der Sport hat mich geprägt. Langlaufen ist schmerzhaft. Dabei lernt man, dass man einiges aushält und nicht leicht aufgibt.“

Das habe ihm auch als Chef geholfen. Inzwischen führt Östberg seit elf Jahren den Essenslieferdienst, der seit 2017 börsennotiert ist. Zuvor hatte er in seiner Heimat den Pizzaspezialisten pizza.nu mitgegründet.

In der Vergangenheit hat Delivery Hero viele Unternehmen übernommen – etwa den spanischen Wettbewerber Glovo oder Woowa in Südkorea. Trotz der makroökonomischen Herausforderungen wuchs Delivery Hero von Juni bis September um 28 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro.

Auch für das nächste Jahr ist Östberg zuversichtlich: „Wir sind in einer sehr guten Position und werden weiter zulegen. Wir werden einer der Gewinner sein, die aus der aktuellen Krise herauskommen.“ Eine große Rolle für den künftigen Erfolg spielt auch das Geschäft mit der Auslieferung von Lebensmitteln. „Im dritten Quartal ist das bei uns so stark gewachsen wie nie zuvor“, sagt Östberg.

Allerdings müsse man auch sehr groß sein, um das Angebot profitabel zu machen. Eine Frage sei, ob die Wettbewerber von Delivery Hero bei ihren Übernahmeplänen vorankämen. Delivery Hero ist an dem Berliner Lebensmittel-Lieferdienst Gorillas beteiligt. Insidern zufolge führt der türkische Anbieter Getir derzeit Übernahmegespräche mit Gorillas.

Deutschland-Rückzug war keine schöne Nachricht

Delivery Hero hat zwar in Deutschland seinen Hauptsitz und ist an der Frankfurter Börse notiert, betreibt aber hierzulande kein Geschäft. Ein Comeback auf dem deutschen Markt scheiterte vergangenen Dezember nach nur wenigen Monaten.

An diese Zeit erinnert sich Östberg ungern: „Das war keine schöne Nachricht. Die Leute haben sich gefragt, ob wir einfach nur sprunghaft sind. Aber wir waren besorgt, wo wir uns hinbewegen, und fanden es nötig, daran etwas zu ändern.“

Der Deutschland-Ausflug verschlang viel Geld, und Marktführer Lieferando war zu stark. Am Deutschland-Sitz hält Delivery Hero trotzdem fest. Zwar „war es nicht immer einfach“ und es gebe sicherlich bessere Orte, um zu gründen. „Aber wir sind froh darüber, wo wir gerade sind. Am Ende hat also alles funktioniert.“

