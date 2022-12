Bahn Zugverkehr zwischen Berlin und Hannover läuft wieder planmäßig

Nach der Kollision zweier Züge vor drei Wochen war die Bahnstrecke zwischen Hannover und Berlin gesperrt. Nun sei das Problem behoben, so die Bahn.

Nach mehrwöchigen Reparaturarbeiten läuft der Zugverkehr zwischen Berlin und Hannover wieder nach Plan. (Foto: dpa) Arbeiten nach Güterzug-Unfall

Berlin/Leiferde Nach einer mehr als dreiwöchigen Sperrung eines Streckenabschnitts läuft der Zugverkehr zwischen Berlin und Hannover nach Angaben der Deutschen Bahn (DB) wieder planmäßig. „Wie angekündigt verkehren seit heute früh wieder alle Züge auf dem direkten Laufweg zwischen Berlin und Hannover“, sagte ein Bahnsprecher am Sonntagmorgen. „Die Betriebsaufnahme erfolgte ohne Probleme.“

Nach der Kollision zweier Güterzüge in der Nähe des niedersächsischen Leiferde hatte die DB dem Sprecher zufolge in den vergangenen Tagen das Gleisbett neu aufgebaut, Schienen verlegt und die Leit- und Sicherungstechnik repariert.

Am 17. November war ein Zug, der aus 25 propangasgefüllten Kesselwaggons bestand, im Landkreis Gifhorn auf einen anderen Zug aufgefahren, der an einem Signal hielt. Vier Waggons kippten um, ein Lokführer wurde leicht verletzt. Einsatzkräfte der Feuerwehr benötigten Tage, um an der Unfallstelle das explosive Gas aus den Waggons abzupumpen und mit einer speziellen Vorrichtung abzufackeln.

Aufgrund der Streckensperrung während der Räumungs- und Reparaturarbeiten mussten Reisende im Fern- und Nahverkehr tagelang Behinderungen in Kauf nehmen. Züge wurden umgeleitet, es kam zu Verspätungen und Zugausfällen. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Mehr: Läuft die Industrie in die Deutsche-Bahn-Falle?