Dax-Konzern Siemens investiert eine Milliarde Euro in Deutschland

In Erlangen will Siemens die Produktion der Zukunft aufbauen. Helfen soll dabei das „industrielle Metaversum“.

An dem Standort sollen 500 Millionen Euro in die Digitalisierung und Erweiterung der Kapazitäten sowie einen neuen Entwicklungscampus gesteckt werden. (Foto: Siemens) Erweiterung des Siemens-Werks in Erlangen

Erlangen Der Siemens-Konzern investiert eine Milliarde Euro in Deutschland. „Das ist unser klares Bekenntnis zum Standort Deutschland“, sagte Vorstandschef Roland Busch im Interview mit dem Handelsblatt. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wertete den Plan als „starkes Signal für den Innovations- und Produktionsstandort Deutschland“.

Der Dax-Konzern hatte angesichts gut laufender Geschäfte angekündigt, in diesem Jahr zwei Milliarden Euro zusätzlich vor allem in den Ausbau seiner Fertigungskapazitäten weltweit zu investieren. Die Hälfte davon fließt nun nach Deutschland.

So sollen allein in Erlangen, wo 3500 Menschen arbeiten, 500 Millionen Euro in die Digitalisierung und die Erweiterung der Fertigungskapazitäten gesteckt werden. In der fränkischen Stadt produziert Siemens unter anderem Werkzeugmaschinen-Steuerungen für den Maschinenbau, Herzstücke der industriellen Fertigung in Fabriken weltweit.

Siemens will eine Hightech-Musterfabrik errichten

Die andere halbe Milliarde Euro soll unter anderem in Healthineers-Standorte in Forchheim und Erlangen investiert werden. Zudem plant Siemens zusätzliche Entwicklungskapazitäten in Erlangen.