Technologie Arbeitnehmer: „Siemens darf kein reiner Software-Konzern werden“

IG Metall und Betriebsrat fordern, dass der Dax-Konzern wieder verstärkt in Hardware investieren soll. Zudem dürfe es keine großen Abspaltungen mehr geben.

„Es gibt kein Unternehmen, dass so ein großes Branchen-Knowhow hat wie Siemens“, so Kerner. (Foto: IMAGO/BeckerBredel) Jürgen Kerner

München Der Technologiekonzern Siemens darf nach dem Willen der Arbeitnehmervertreter kein reiner Software-Konzern werden. Das Alleinstellungsmerkmal von Siemens sei die Verknüpfung von Hard- und Software, sagte Siemens-Aufsichtsrat und IG-Metall-Hauptkassierer Jürgen Kerner im Club Wirtschaftspresse München. „Es gibt kein Unternehmen, dass so ein großes Branchen-Knowhow hat wie Siemens.“

Auch CEO Roland Busch hatte betont, dass er auf die Kombination von Software und Hardware setze. In der Theorie seien sich bei Siemens alle über diese Strategie einig, sagte Kerner. Doch müsse diese auch mit Leben gefüllt werden. „Für uns ist wichtig, dass wir auch ein Signal an die Beschäftigen bekommen, dass wir in Hardware investieren.“ Siemens müsse neue Produkte entwickeln, sich aber auch nach Akquisitionen umsehen. „Das eine oder andere schöne Hardware-Unternehmen in Deutschland und Europa würde gut zu uns passen.“