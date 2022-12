 Eine Auswahl der Handelsblatt-Redaktion: Das Beste aus 2022

Zum Jahresende wünscht man einander oft ein „besinnliches Fest“ oder „ruhige Tage“. Mit Blick auf das vergangene Jahr fällt das allerdings gar nicht so leicht. 2022 war das Jahr des brutalen Angriffs Russlands auf die Ukraine – ein Krieg, der großes menschliches Leid verursacht und dessen Ende weiterhin nicht absehbar ist. Zugleich hat der Ukrainekrieg für Verunsicherung an den Weltmärkten gesorgt. Unternehmen, die als „sichere Bank“ galten, sind in Schieflage geraten, der Immobilienmarkt hat sich massiv gedreht, die Inflationsrate liegt derzeit bei zehn Prozent.

Worauf Sie sich in diesen schwierigen Zeiten verlassen können? Darauf, dass wir als Handelsblatt-Redaktion die aktuellen wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen für Sie weiterhin 24 Stunden täglich begleiten, analysieren und kommentieren. Wir haben für Sie einige unserer besten Lesestücke aus dem Jahr 2022 noch einmal zusammengestellt – und unsere Chefredaktion nach ihren persönlichen Empfehlungen gefragt.

Die Zukunft der Energieversorgung Europas gehört seit jeher zu den wichtigsten Themen des Handelsblatts. Seit Jahren beleuchtet unser Energieteam die großen Ambitionen und mitunter noch größere Denkfehler der Energiepolitik, analysiert die wichtigsten technologischen Entwicklungen der Branche und setzt all das in einen internationalen Kontext. In diesem Jahr haben wir das Team noch einmal deutlich ausgebaut. Mehr als ein halbes Dutzend Expertinnen und Experten in Deutschland und der Welt befassen sich mit der Schicksalsfrage der europäischen Wirtschaft: Wie sieht die Energieversorgung von Morgen aus?

Neulich erst hat das Team analysiert, wie groß die Wahrscheinlichkeit eines Blackouts diesen Winter in Deutschland wirklich ist, und darüber berichtet, wie in Baden-Württemberg gerade der größte Energiespeicher der Welt entsteht. Das sind faszinierende Innovationen, die vor einigen Jahren noch undenkbar gewesen wären, wie auch der Durchbruch bei der Kernfusion im Dezember 2022, der vergleichbar sei mit der „Zähmung des Feuers vor 700.000 Jahren“, wie der CEO des Kernfusions-Start-ups Marvel Fusion, Moritz von der Linden, in meinem Podcast „Disrupt“ mir neulich erzählte. Solche Ideen faszinieren mich schon lange, sie waren unter anderem mein Thema, als ich vor 15 Jahren meinen ersten festen Job als Reporter hatte.

Gleichzeitig haben wir dieses Jahr auch viele Fragen in den Blick genommen, die Ihren Alltag, liebe Leserinnen und Leser, betreffen. Etwa, welche Kosten bei den Alternativen zur Gasheizung entstehen, bei Wärmepumpe, Fernwärme und Pelletöfen und was bei den Alternativen zu Öl- und Gasheizungen zu beachten ist.

Stellvertretende Chefredakteurin Kirsten Ludowig:

(Foto: Max Brunnert für Handelsblatt) Stellvertretende Chefredakteurin Kirsten Ludowig

Der Fachkräftemangel in Deutschland und die disruptiven Veränderungen in der Arbeitswelt der vergangenen Jahre betreffen uns alle. Als Chefin, aber auch als Moderatorin des New-Work-Podcasts „Handelsblatt Rethink Work“ verfolge ich dementsprechend besonders aufmerksam die Berichterstattung zu Karrierethemen.

Dabei freue ich mich allerdings besonders über jene Geschichten, die eben nicht nur von den Schwierigkeiten erzählen, sondern nach vorn blicken. Die Texte über die 50 Top-Unternehmerinnen Deutschlands und die 30 potenziellen CEOs von morgen waren für mich zwei solche Geschichten.

Stellvertretender Chefredakteur Peter Brors:

(Foto: Max Brunnert für Handelsblatt) Stellvertretender Chefredakteur Peter Brors

Pflichtlektüre für alle Freunde wahrhaftiger Krimis: Meine Kollegen aus dem Investigativ-Ressort haben in dieser Geschichte die Spur des Geldes nachgezeichnet, die der bis heute flüchtige Ex-Wirecard-Finanzvorstand Jan Marsalek mit seiner Beute hinterlassen hat. Die Gläubiger des insolventen früheren Dax-Konzerns aus der Nähe von München warten auf rund drei Milliarden Euro. Mindestens ein Zehntel dieser Summe wird bei Marsalek vermutet. Es ist Geld, das aus einem Scheingeschäft in Indien stammen soll. Wie dieser Deal ablief, das haben unsere Reporter in vielen Details recherchiert.

Denjenigen, die nach der Lektüre immer noch nicht genug von Wirtschaftskrimis bekommen können, empfehle ich übrigens unseren Podcast Handelsblatt Crime. Dort bespricht Ina Karabasz alle zwei Wochen aktuelle Fälle mit dem Investigativ-Team.

Head of Digital Charlotte Haunhorst:

(Foto: Max Brunnert für Handelsblatt) Head of Digital Charlotte Haunhorst

Ich gestehe: Ich mag Ich-Geschichten – insofern sie die Balance aus persönlichen Einblicken und journalistischem Mehrwert liefern. Die Geschichte „Wie ich mein erstes NFT verkaufte und damit ganz knapp nicht zum Millionär wurde“ unseres Italien-Korrespondenten Christian Wermke ist für mich so eine Geschichte.

Der Autor beschreibt darin, wie er versucht, sich in die Welt der Blockchain, der Non-Fungible Tokens (NFTs) und Kryptowährungen einzuarbeiten – und erzählt nebenbei mit großer Leichtigkeit von der Unvorhersehbarkeit digitaler Trends. In den Wochen nach seiner Geschichte verloren viele NFTs und Kryptowährungen massiv an Wert, die Kryptobörse FTX kollabierte komplett. Beim Handelsblatt werden wir das Thema natürlich auch im Jahr 2023 für Sie begleiten.

Die komplette Sammlung:

Wolfgang Schäuble: „Deutschlands Ansehen ist schwer beschädigt“

Seit 50 Jahren sitzt der CDU-Politiker im Bundestag. Nie empfand er die Weltlage als so bedrohlich wie heute. Auch zur Bilanz von Merkel hat Schäuble eine Meinung.

>> Jetzt hier lesen

Wie Asien-Vorstand Jan Marsalek 315 Millionen Euro verschwinden ließ

Im Herbst 2015 schloss Wirecard einen Deal über 315 Millionen Euro mit einem Mann namens Rahul Sharma. Das Handelsblatt deckt auf: Es hat ihn nie gegeben.

>> Jetzt hier lesen

Welche Heizung ist die beste Alternative?

Hohe Energiepreise drängen zum Umrüsten der Gasheizung. Was kosten die Alternativen Wärmepumpe, Fernwärme und Pelletheizung langfristig im Vergleich? Eine Übersicht.

>> Jetzt hier lesen

Wie ich mein erstes NFT verkaufte - und damit ganz knapp nicht zum Millionär wurde

Pixelige Vögel oder Affenbilder haben Menschen zu Reichtum gebracht. Ein NFT erstellen – wie geht das eigentlich? Ein Selbstversuch in fünf Akten.

>> Jetzt hier lesen

Mit diesen 10 Tipps bewahren Sie den Überblick im Grundsteuer-Chaos

Bei der Grundsteuer ist Verwirrung garantiert: Zahlreiche Ausnahmen sind zu beachten. Diese zehn Punkte verschaffen Ihnen Orientierung bei der Grundsteuererklärung.

>> Jetzt hier lesen

So viel verdienen Geschäftsführer einer GmbH

Eine Studie listet die Bezahlung von GmbH-Chefs detailliert nach 60 Branchen auf. Die Gehaltsspannen sind groß – und Frauen in den Führungsetagen schwach vertreten.

>> Jetzt hier lesen

Diese 30 Top-Talente könnten die deutsche Wirtschaft verändern

Diese jungen Topmanager haben das Potenzial, Deutschlands Wirtschaft in die Zukunft zu führen. Sie setzen auf Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Innovation – und ihr Team.

>> Jetzt hier lesen

Millionenschwere Depots steuerfrei vererben dank legalem Trick

Nießbrauchdepots sind kaum bekannt. Dabei können sie helfen, sogar millionenschwere Depots steuerfrei zu vererben. Was hinter dem legalen Steuertrick steckt.

>> Jetzt hier lesen

Welchen Filialen nun das Aus droht

Das Filialnetz von Galeria Karstadt Kaufhof soll im Insolvenzverfahren deutlich kleiner werden. Bei einigen der 131 Standorte ist die Schließung bereits beschlossen.

>> Jetzt hier lesen

Mit diesen Antworten disqualifizieren Sie sich für den Job

Selbstüberschätzung, fehlende Motivation: Der erste Eindruck im Vorstellungsgespräch ist oft auch schon der letzte. Antworten, die nach einer Bewerbung für eine Absage sorgen.

>> Jetzt hier lesen

Das sind die 50 Top-Unternehmerinnen Deutschlands

Der Anteil an Frauen in Führungspositionen in deutschen Start-ups ist gering. Das soll sich ändern. Das Handelsblatt stellt 50 erfolgreiche Unternehmerinnen vor, die als Vorbild dienen.

>> Jetzt hier lesen

Welche Fehler Sie jetzt bei der Baufinanzierung vermeiden sollten

Baugeld ist so teuer wie seit zehn Jahren nicht mehr und einige Regeln für Kredite gelten nicht mehr. Wer jetzt finanziert, kann viel falsch machen.

>> Jetzt hier lesen

Deutschlands Regionen mit dem größten Zukunftspotential

Metropolen wie München fallen im Ranking 2022 aller 400 Städte und Landkreise zurück. Stattdessen bieten vier Faktoren gute Zukunftschancen in ländlichen Regionen.

>> Jetzt hier lesen

Was wirklich bei einem Blackout passieren kann

Städte bereiten sich auf bis zu 72-stündige Ausfälle vor. Ein Besuch in Europas Stromnetzzentrale zeigt: Der Blackout ist unwahrscheinlich, Vorsicht aber angebracht. Was wirklich passieren kann.

>> Jetzt hier lesen

Sechs Gründe, warum der Personalberater nicht anruft

Die Personalberater haben klare Qualitätskriterien. Doch nicht jeder Kandidat genügt den Ansprüchen. Wer bei der Jobsuche auf der Headhunter-Blacklist landet – und warum.

>> Jetzt hier lesen

Anlagestrategien: Diese zehn Fehler machen Anleger laut Börsenpsychologen

Gerade in stürmischen Börsenzeiten setzen die Anleger oftmals auf die falsche Strategie. Erklärungen und Lösungen bietet die „Behavioral Finance“.

>> Jetzt hier lesen

Wie globale Konzerne wie Microsoft, Apple und Co. Wohlstand abschöpfen

Mit riesigen Kartellen stecken Großmächte ihren Einfluss ab – damit ersticken sie Wettbewerb und gewinnen in jeder Krise. Die Rechnung bezahlen europäische Verbraucher.

>> Jetzt hier lesen

So antworten Sie am besten auf die Frage nach dem bisherigen Gehalt

Im Bewerbungsgespräch fragen Personaler oft nach dem bisherigen Verdienst. Und dann? Die Wahrheit sagen oder die Wahrheit dehnen? Was Bewerber laut Experten tun sollten.

>> Jetzt hier lesen

Weltweit größter Batteriespeicher entsteht in Süddeutschland

Mega-Speicher für Strom sind noch die Ausnahme, werden aber wegen der Energiewende dringend für die Netzstabilität gebraucht. Auch Verbraucher dürften profitieren.

>> Jetzt hier lesen

Was sollten Sie bei den Alternativen zu Ölheizungen und Gasheizungen beachten?

Wer seine Gasheizung oder Ölheizung ersetzen will, steht vor einer schwierigen Entscheidung. Ist Eile geboten? Und können Eigentümer auf Förderung beim Umtausch hoffen? Das sagen die Experten.

>> Jetzt hier lesen