Art Basel Maike Cruse: Deutsche wird Direktorin der Kunstmesse in Basel

Maike Cruse verabschiedet sich als Direktorin des Gallery Weekend. Sie wird zukünftig die Schweizer Ausgabe der Art Basel lenken.

Fast zehn Jahre führte die Managerin das Gallery Weekend in Berlin. Nun wechselt sie als Direktorin zur Art Basel. (Foto: Debora Mittelstaedt) Maike Cruse

Wiesbaden Die „Art Basel“ bekommt eine neue Führung. Am 1. Juli tritt Maike Cruse die Stelle als Direktorin der wichtigsten Kunstmesse der Welt an. Die 47-Jährige gebürtige Kaiserslautererin leitet bisher das Gallery Weekend Berlin. In der Schweiz schließt die Personalie eine Lücke, die 2022 entstanden war, als eine neue Leitungsebene eingezogen wurde. Nach dem Abgang von Marc Spiegler wurde Noah Horowitz als CEO aller Messen berufen und Vincenzo de Bellis als plattformübergreifenden Direktor.

Cruse ersetzt also niemanden, wie sie gegenüber dem Handelsblatt erklärt: „In meiner neuen Rolle in Basel werde ich die Schweizer Ausgabe der Art Basel leiten, in Zusammenarbeit mit einem erstklassigen Team.“ Teile davon kennt sie bereits; sie war von 2008 bis 2011 Pressesprecherin der Art Basel. Danach hatte sie zunächst die Leitung der Galeristenmesse „art berlin contemporary“ übernommen, bevor sie 2014 auch für das Gallery Weekend zuständig wurde.