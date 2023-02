Auktion bei Christie's Unter dem Hammer – Die Sammlung des Nonkonformisten Adam Lindemann

Christie’s versteigert am 9. März 40 Spitzenwerke aus der Sammlung des umtriebigen Investors Adam Lindemann. Erwartet werden 22 Millionen Dollar.

Die Holzskulptur „Ushering in Banality” hat Christie's auf 2,5 bis 3,5 Millionen Dollar geschätzt. (Foto: Christie's Images Ltd. 2023) Jeff Koons

New York Vieles an Christie’s New Yorker Abendauktion „Adam“ ist ungewöhnlich, nicht nur der gewählte Termin und das breite Angebot. Unter den am 9. März aufgerufenen 40 Losen gibt es neben zeitgenössischer Kunst, Designikonen des 20. Jahrhunderts, Stammeskunst aus Ozeanien und NFTs auch ein straßentaugliches Rennmotorrad: die begehrte Ducati 750 Super Sport „Puerto Rico“, Baujahr 1974. Sie soll zwischen 125.000 und 175.000 Dollar bringen.

Die Auswahl liefert ein präzises Bild von den breiten Sammelinteressen des Einlieferers Adam Lindemann. Was immer der unkonventionelle New Yorker Investor, Kunst- und Oldtimer-Sammler, Eigentümer der Galerie Venus Over Manhattan, Autor und erfolgreiche Hobby-Rennfahrer in der Kunstwelt anpackt, lässt aufhorchen. „Bei Auktionen kommt es allein auf das richtige Timing an, sonst nichts“, davon ist der Sohn des 2018 gestorbenen milliardenschweren Unternehmers George Lindemann überzeugt.