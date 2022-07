Auktionsmarkt Christie’s bestes Halbjahresergebnis seit Jahren

Auktionen und Privatverkäufe bescheren dem Auktionshaus Christie's 4,1 Milliarden Dollar Umsatz. Es ist das beste Halbjahresergebnis seit 2015.

Christie’s Präsident Jussi Pylkkänen versteigert das Bild für 195 Millionen Dollar. Das teuerste Werk des 20. Jahrhunderts stammte aus der Züricher Sammlung von Thomas und Doris Ammann. (Foto: Christie‘s) Andy Warhol „Shot Sage Blue Marilyn“

Düsseldorf Das weltweit agierende Auktionshaus Christie’s meldete am Dienstag einen Umsatz von 4,1 Milliarden Dollar für das erste Halbjahr 2022. Das ist nicht nur ein Plus von 18 Prozent, wenn man auf Dollar-Basis rechnet. In britischem Pfund ist es sogar ein Zuwachs um 34 Prozent.

Dieses Wachstum zeige vor allen „die natürliche Resilienz des Kunstmarkts in einem herausfordernden politischen und ökonomischen Umfeld“, sagt Guillaume Cerutti, Christie’s Vorsitzender der Geschäftsführung in einem Videogespräch.

In Zeiten, in denen der Durchschnittsbürger sich um seine Heizkostenrechnung sorgt und Messen im Mittelfeld schlecht laufen, investieren Superreiche in das Beste, das der Markt zu bieten hat. Nicht der Absatz ist das Problem, sondern der Nachschub an herausragenden Bildern, Skulpturen oder Edelsteinen.