Kunstmesse in Brüssel Antikenhändler stellen nicht mehr auf der Brafa aus

20 Sammelgebiete werden in der Brüsseler Kunst- und Antiquitätenmesse zu einem abwechslungsreichen Parcours gemischt. Händler für Stammeskunst und Antiken sehen sich kriminalisiert und ziehen sich zurück.

Die Brüsseler Antiquitätenmesse spricht mit ihrem großen Spektrum an Marktsegmenten ein breites Publikum an. (Foto: Brafa) Brafa, Brussels Antique & Fine Art Fair

Brüssel Brüssels Kunst- und Antikenmesse Brafa, Brussels Antique & Fine Art Fair, ist ein Indikator für die Veränderungen im Kunstmarkt. Es ist wohl kein Zufall, dass diese gerade in einem Land mit extremer Kolonialgeschichte offenkundig werden. Unsere Gesellschaft ist gezwungen, umzudenken und endlich den Forderungen mehrerer außereuropäischer, vor allem afrikanischer Staaten zur Provenienzforschung, Inventarisierung und Rückgabe ihres Kulturguts nachzugeben. Dass sich das auf den Tribal-Art-Markt mit hochkarätigen afrikanischen Skulpturen und Masken auswirken würde, war abzusehen.

Zusätzlich bewirkte 2022 das energische Durchgreifen internationaler Polizeieinheiten in mehreren Ländern den rückläufigen Markttrend für außereuropäische Stücke. Die Polizei beschlagnahmte in Belgien, Frankreich und Deutschland archäologische, antike Objekte, da viel in den Jahren 2011/12 in Syrien, Ägypten und dem Maghreb geraubt wurde.