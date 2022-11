Museumspolitik Ein Bahnhof für das Werk Giacomettis

Paris plant im Bahnhof Invalides ein eigenes Museum für das Werk des Bildhauers Alberto Giacometti. Die Umbauten übernimmt der Architekt Dominique Perrault.

Der Jugendstil-Bahnhof wird umgebaut für den Museums- und Bildungskomplex des Giacometti Museums in Paris. (Foto: Luc Castel / Fondation Giacometti) Gare Invalides

Paris Die Werke von Alberto Giacometti (1901–1966) sollen endlich ein eigenes großes Museum in Paris erhalten. Das teilte die französische Fondation Alberto et Annette Giacometti mit. Die Giacometti-Stiftung wird das Museum im Bahnhof Invalides am gleichnamigen Platz mit Blick auf den Invalidendom, ab 2024 umbauen lassen. Dort sollen auch Fortbildungskurse für Kunst stattfinden. Die Eröffnung ist zum sechzigsten Todesjahr des großen Schweizer Bildhauers im Jahr 2026 geplant.

In dem 1900 erbauten Flachbau sollen Museum und Kunstschule über 6000 Quadratmeter verfügen. Das Bahnhofsgebäude wurde gleichzeitig mit den auf der gegenüberliegenden Seite der Seine gelegenen Museen Grand Palais und Petit Palais erbaut.

Zuletzt war dort die Luftfahrtgesellschaft Air France angesiedelt; die Stadt Paris nutzte die Räumlichkeiten im Untergeschoss. Mit den umfangreichen Umbauten wurde der Architekt der Bibliothèque Nationale de France, Dominique Perrault, betraut. Die Durchführung überwachen die Immobilienunternehmer Emerige und Nexity.