Nachruf Zum Tod von Hans Mayer: Erinnerung an einen Grandseigneur

Hans Mayer brachte Joseph Beuys mit Andy Warhol zusammen und fehlte auf keiner Messe. Am letzten Tag des Jahres ist der Düsseldorfer Galerist gestorben.

Hans Mayer gehörte mit seiner Galerie in Düsseldorf zu den international führenden Galeristen. (Foto: Horst Ossinger dpa/lnw) Galerist Hans Mayer

Düsseldorf Am Silvestertag ist der Galerist Hans Mayer im Alter von 82 Jahren nach langer Krankheit gestorben. Fast 50 Jahre führte Mayer an prominentem Ort, in unmittelbarer Nachbarschaft zur Kunsthalle, seine Galerie; noch mit 80 Jahren zog er um in das nahe Schmela-Haus und teilte sich fortan die wesentlich kleineren Räume mit seinem Sohn und Kollegen Max Mayer und dessen Galerie.

Der gebürtige UImer eröffnete seine erste Galerie 1965 in Esslingen in einem ehemaligen Sarglager mit einer Ausstellung des Bauhauslehrers Josef Albers. Zur Vernissage spielte kein Geringerer als der Pionier der Neuen Musik, John Cage. Ein Bilderbuchstart, der bereits von der Idee des erweiterten Kunstbegriffs inspiriert war. Ihr sollte der Kunsthändler mehr als fünfzig Jahre konsequent folgen.