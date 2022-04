 Buchkritik: Historiker deuten den Verlauf der Menschheitsgeschichte neu

Die Bücher von Oded Galor sowie David Graeber und David Wengrow wollen Antworten auf die aktuellen Krisen geben – und kommen zu völlig entgegengesetzten Ergebnissen.

Die 150.000 Einwohner regierten sich ohne Hierarchie und Herrscher selbst. (Foto: Moment Open/Getty Images) Steinskulptur in der Ruinenstadt Teotihuacán

Ukrainekrieg, Coronapandemie, Klimakrise, Flüchtlingsströme, Hungersnot – irgendetwas muss in der Geschichte der Menschheit falsch gelaufen sein, trotz allen Fortschritts. Aber was? Und warum? Weshalb sind so viele Pläne gescheitert, traditionelle Gesellschaften auf einen Modernisierungspfad zu führen? Wieso enden selbst wohlmeinende Versuche, in dekolonisierten afrikanischen Staaten eine bessere Zukunft zu schaffen, oft damit, dass alles noch schlimmer wird?

Diese Fragen dominieren in dieser „Zeitenwende“. Was müssen wir – nun auch im Licht des russischen Überfalls auf die Ukraine – tun, um aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen? An welchem Punkt der Geschichte befinden wir uns? Ist das historische Räderwerk noch zu stoppen? Gibt es überhaupt noch Chancen, eine Gegenbewegung in Gang zu setzen?

Diesen existenziellen Fragen widmen sich zwei neue Bücher: Oded Galors „The Journey of Humanity. Die Reise der Menschheit durch die Jahrtausende“ sowie David Graebers und David Wengrows „Anfänge. Eine neue Geschichte der Menschheit“. Beide Titel klingen ambitioniert.