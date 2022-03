Handelsblatt-Musterdepots: Das Dynamik-Depot Kapitalmärkte im Krisenmodus: Panik bleibt bisher aus

Trotz starker Schwankungen an den Kapitalmärkten gibt es bisher keine wirkliche Panik. David Wehner von Do Investment stellt sich auf weitere Kursausschläge ein, baut auf Europa und sichert sein Portfolio mit Gold ab.

Die Strategen (v.l.): Laetitia-Zarah Gerbes (Acatis Investment), Gabriele Hartmann (Perspektive Asset Management) sowie David Wehner (Do Investment). (Foto: privat) Musterdepots

München Der Krieg in der Ukraine dauert nun seit gut drei Wochen an – und es ist erstaunlich, dass sich die Verwerfungen an den Kapitalmärkten bisher in einem einigermaßen überschaubaren Rahmen halten. Die letzten 20 Jahre waren von zahlreichen Krisen geprägt – von der Dotcom-Blase über die Finanz- und Euro-Krise bis hin zur Covid-19-Pandemie. Letztere hat zu den stärksten Verwerfungen seit der Lehman-Pleite 2008 geführt.

Der Ukrainekrieg bringt zwar auch einem Volatilitätsanstieg an den Kapitalmärkten mit sich; die Aktienmärkte haben im Durchschnitt seit Jahresanfang zwischen zehn und 20 Prozent verloren. Aber eine länger anhaltende Panik ist bisher ausgeblieben.

Gleiches gilt auch für die Rohstoff- und Anleihemärkte. Die Renditen für Premium-Staatsbonds sind mittlerweile wieder dort angelangt, wo sie vor Beginn des Ukrainekriegs standen. Die Preise für Öl und Gas bewegen sich auf einem hohen Niveau, allerdings unterhalb ihrer jüngsten Hochs.

