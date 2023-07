Fintech Diese Neobank greift N26 an – und wagt den Sprung in die USA

Das niederländische Finanz-Start-up Bunq zählt mehr Nutzer, als N26 zuletzt nannte. Allerdings hat nur ein Teil ein echtes Konto. Hinzu kommt: N26 ist viel wertvoller.

Die niederländische Neobank Bunq kündigt für 2023 einen Gewinn an. (Foto: mauritius images / M4OS Photos / Alamy / Alamy Stock Photos) Bunq-App

Frankfurt Die deutsche Neobank N26 bekommt im Wettbewerb um neue Kunden große Konkurrenz aus dem Nachbarland: Das niederländische Fintech Bunq hat nach eigenen Angaben neun Millionen Nutzerinnen und Nutzer. Das Einlagevolumen sei auf 4,5 Milliarden Euro gestiegen, erklärte Bunq.

Ähnlich wie N26, eines der bekanntesten Finanz-Start-ups in Deutschland, bietet Bunq ein Smartphone-Konto, also ein Girokonto, das vor allem auf die App ausgelegt ist. Allein gemessen an der Nutzerzahl lässt Bunq neuerdings N26 hinter sich. Die Berliner melden aktuell mehr als acht Millionen Kundinnen und Kunden.

Allerdings gibt Bunq die Zahl der Girokonten nicht preis, was einen direkten Vergleich erschwert. Bunq bietet anders als N26 weitere Kontotypen an – beispielsweise Sparkonten sowie über Tricont die Verwaltung von Gruppenausgaben.

Für solche Konten ist keine strenge Identitätsprüfung, im Fachjargon „Know Your Customer“ (KYC), wie bei Girokonten vorgeschrieben.