Geldhäuser Sparkassen-Sektor: Hessen fordert mehr Konsolidierung bei den Landesbanken

Finanzminister Michael Boddenberg ermutigt die Helaba, mit anderen Instituten zu sprechen. Seinen Anteil an der Bank will das Land Hessen aber behalten.

Der hessische Finanzminister hat Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing mit einem Lob für die regionalen Strukturen von Sparkassen und Genossenschaftsbanken gegen sich aufgebracht. (Foto: dpa) Michael Boddenberg

Wiesbaden Der hessische Finanzminister Michael Boddenberg spricht sich für mehr Konsolidierung im Landesbankensektor aus. „Die Landesbanken müssen effiziente Dienstleister für die Sparkassen sein“, sagte der CDU-Politiker dem Handelsblatt. Auf lange Sicht werde es deshalb „Veränderungsprozesse und eine noch stärkere Zusammenarbeit unter den Instituten geben“.

Boddenberg weist darauf hin, dass in der Sparkassenfamilie viele der Ansicht sind, „dass am Ende ein bis zwei Zentralinstitute reichen, die sich um die Belange der Sparkassen kümmern. Der Genossenschaftssektor mit der DZ Bank kann hier als Vorbild dienen.“

Während die Volks- und Raiffeisenbank mit einem Spitzeninstitut, der DZ Bank, ausgekommen, gibt es im öffentlich-rechtlichen Sektor noch vier größere Landesbanken: die LBBW in Stuttgart, die BayernLB in München, die Helaba in Frankfurt und die NordLB in Hannover. An ihnen sind sowohl die Sparkassen als auch die jeweiligen Bundesländer beteiligt.