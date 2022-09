Großbritannien Neuer Streit um Obergrenzen für Banker-Boni in London

Die Bank of England begrüßt den angeblichen Plan des britischen Finanzministers, den Bonusdeckel in der Londoner City abzuschaffen. Nicht nur Gewerkschaften kritisieren das Vorhaben scharf.

Der britische Finanzminister will angeblich Bonusobergrenzen abschaffen. (Foto: Reuters) Kwasi Kwarteng vor 10 Downing Street

London Der angebliche Plan des neuen britischen Finanzministers Kwasi Kwarteng, den Bonusdeckel für Banker in der Londoner City abzuschaffen, hat den Streit über eine „faire“ und zugleich wirtschaftlich effiziente Entlohnung in der Finanzbranche wieder entfacht. Während insbesondere amerikanische Investmentbanken das Vorhaben inoffiziell begrüßten und dabei von der Bank of England unterstützt wurden, kritisierten Gewerkschaften und die oppositionelle Labour Partei die Pläne als Umverteilung zugunsten der Besserverdienenden.

Kwarteng will nach Berichten britischer Medien die von der EU nach der Finanzkrise 2008 eingeführte Obergrenze für Boni bei Banken wieder aufheben. Nach der seit 2014 geltenden EU-Regel dürfen Boni in bar und Aktien nicht höher als ein zweifaches Jahresgehalt ausfallen. Brüssel will damit exzessive Risiken begrenzen und die Finanzstabilität stärken.