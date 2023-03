Kryptobörse Hedgefonds Modulo zahlt über 400 Millionen Dollar an FTX zurück

97 Prozent aller Vermögenswerte, die im Jahr 2022 von FTX an Modulo übertragen wurden, seien damit zurückgezahlt. Mit dem Geld sollen zunächst Kunden entschädigt werden.

Die Kryptobörse war im Herbst vergangenen Jahres kollabiert. (Foto: Reuters) FTX

Delaware Die insolvente Krypto-Börse FTX erhält vom Hedgefonds Modulo Capital mehr als 400 Millionen Dollar zurück. Das auf den Bahamas ansässige Unternehmen Modulo habe sich bereit erklärt, 404 Millionen Dollar in bar zu zahlen und seinen Anspruch auf weitere 56 Millionen Dollar an Vermögenswerten der Krypto-Börse fallen zu lassen, wie aus einer Einreichung beim US-Konkursgericht in Delaware am Mittwoch hervorgeht.

Das entspreche einer rund 97-prozentigen Rückzahlung aller Vermögenswerte, die im Jahr 2022 von FTX an Modulo übertragen wurden. FTX und Alameda verzichteten im Rahmen des Vergleichs auf ihre Ansprüche auf jegliche Eigentumsrechte an Modulo. FTX erklärte sich außerdem bereit, keine weiteren Maßnahmen gegen Modulo oder seine Geschäftsführer Xiaoyun Zhang und Duncan Rheingans-Yoo im Zusammenhang mit den Zahlungen von 2022 zu ergreifen.

Der FTX-Gründer Sam Bankman-Fried wurde beschuldigt, Milliarden von Dollar an Kundengeldern gestohlen zu haben, um Verluste bei seinem Brokerhaus Alameda zu decken. Alameda hatte ab Mai 2022 – als FTX bereits auf den Konkurs zusteuerte – in mehreren Überweisungen insgesamt 475 Millionen Dollar an Modulo für eine Unternehmens-Beteiligung und einen von Modulo verwalteten Investmentfonds übertragen. FTX hatte im November Konkursschutz beantragt. Mit der Rückgewinnung der Vermögenswerte sollen zunächst FTX-Kunden entschädigt werden. Die bankrotte Krypto-Börse hat bereits mehr als fünf Milliarden Dollar zurückerhalten. FTX, Bankman-Fried und Modulo reagierten nicht sofort auf Anfragen zur Stellungnahme. Mehr: Sam Bankman-Fried im Interview: „Ich werde dafür bezahlen müssen“