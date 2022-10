Immobilien Zahl der Baugenehmigungen für neue Wohnungen bricht ein

Der Abwärtstrend bei Baugenehmigungen für Wohnungen in Deutschland hält im August an. Auch gestiegene Preise für Baustoffe und Bauland bremsen.

„Die Planungssicherheit ist dahin.“ (Foto: dpa) Wohnungsbau in Deutschland

Düsseldorf Die Zahl der Baugenehmigungen für neue Wohnungen in Deutschland ist im August eingebrochen. Sie sank um 9,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat auf 28.180 Wohnungen, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Das ist nicht nur der vierte Rückgang in Folge, sondern zugleich der kräftigste seit November 2021.

Von Januar bis August genehmigten die Behörden damit den Bau von insgesamt 244.605 Wohnungen, was einem Rückgang von 3,0 Prozent oder 7624 entspricht. Der Hauptgeschäftsführer des Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie, Tim-Oliver Müller, sagt zu den Zahlen: „Die weiterhin rückläufigen Genehmigungszahlen sind Ausdruck der extremen Verunsicherung öffentlicher und privater Wohnungsbauer.“

Diese sei einerseits nachvollziehbar und auf hohe Kostensteigerungen zurückzuführen, so Müller. Andererseits könne die Politik mit angemessenen Investitionsanreizen gegensteuern, die den hohen Wohnungsbauzielen auch gerecht würden.

