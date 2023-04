Rohstoffe JP Morgan rechnet mit einer Rally am Ölmarkt, sobald die Fed die Zinserhöhungen stoppt

Der erwartete Anstieg des Ölpreises auf die Marke von 100 Dollar ist ausgeblieben. Zumindest vorerst – die US-Notenbank könnte für neue Dynamik sorgen.

Der Ölpreis ist seit Mitte März um 20 Prozent gestiegen. Zuletzt stagnierte er aber. (Foto: dpa) Öl-Plattformen in der Nordsee

Düsseldorf Die Rally am Ölmarkt hat eine Pause eingelegt. Am Dienstag fielen die Kurse den zweiten Tag infolge – obwohl die überraschend starken Wirtschaftszahlen aus China auf eine künftig stärkere Nachfrage hindeuten. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent verbilligte sich um rund 0,5 Prozent auf rund 84,50 Dollar nach einem Rückgang von rund zwei Prozent am Montag.

Damit haben sich die Erwartungen einiger Marktteilnehmer nicht erfüllt, dass der Ölpreis schnell die Marke von 100 Dollar ansteuern würde, nachdem das Öl-Kartell Opec Plus um Saudi Arabien Anfang April ab Mai Produktionskürzungen angekündigt hatte. Analyst Craig Erlam vom Online-Broker Oanda kommentierte: „Die Entscheidung scheint den Preis lediglich in frühere Bereiche zurückgeführt zu haben, mit denen das Kartell anscheinend zufrieden war.“

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen