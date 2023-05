Die Skepsis der Anleger ist spürbar, die Belastungsfaktoren sind vielfältig. Doch genau dies könnte auch gegen eine größere Korrektur des Dax sprechen.

Düsseldorf Seit Jahresanfang hat der Deutsche Aktienindex kräftig zugelegt – und vor wenigen Tagen hat das wichtigste deutsche Börsenbarometer sogar ein neues Rekordhoch erreicht. Doch diesen Schwung kann der deutsche Leitindex in der laufenden Woche bislang nicht mitnehmen. Am heutigen Mittwoch verliert der Dax am Vormittag 1,4 Prozent und fällt unter die psychologisch wichtige Marke von 16.000 Punkten. Zuletzt notierte der Leitindex bei 15.935 Zählern. Damit steuert er auf den dritten Verlusttag in Folge zu.

Die Vorgaben aus den USA waren schwach. Sorgen über die Verhandlungen zur US-Schuldenobergrenze hatten die Wall Street am Dienstag ins Minus gedrückt. Das jüngste Spitzentreffen zwischen Präsident Joe Biden und dem Verhandlungsführer der Republikaner, Kevin McCarthy, war ohne Ergebnis zu Ende gegangen.

