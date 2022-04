Kolumne Hanno Berger: Auslieferung wegen Betrugs, Verurteilung wegen Steuerhinterziehung?

Die Schweiz hat den Angeklagten im Cum-Ex-Prozess zu klar umrissenen Anforderungen an deutsche Behörden übergeben. Doch werden die eingehalten?

Dem Strippenzieher in der Steueraffäre Cum-Ex blickt droht eine lange Haft. (Foto: dpa) Hanno Berger

Frankfurt Der deutsche Strafprozess erfordert die Anwesenheit des Angeklagten. In Anspielung auf Eppelein von Galingen, der seinen Richtern entkommen war und den Spruch prägte „Die Nürnberger hängen keinen – sie hätten ihn denn zuvor!“, möchte man meinen: „Die Deutschen verurteilen keinen, es sei denn, sie hätten ihn.“

Lange hielt sich der mutmaßliche Erfinder und Drahtzieher des Cum-Ex-Geschäftsmodells, Hanno Berger, in der Schweiz auf. Im Jahre 2012 war er dorthin geflüchtet, während in Frankfurt sein Büro durchsucht wurde.

Deutschland bemühte sich viele Jahre um Auslieferung. Erst am 16. Februar 2022 war der Rechtsweg ausgeschöpft und das Bundesgericht machte den Weg für die Auslieferung frei. Berger wurde in Konstanz an der Grenze deutschen Beamten übergeben.