Gastkommentar Wir müssen die berufliche Bildung retten

Wir haben den Haupt- und Realschulabschluss entwertet. Ohne Azubis aber gibt es keine neuen Fachkräfte. Dieses System muss sich ändern, fordern Peter Klotzki und Astrid Mannes.

Gastkommentar 245 (Foto: dpa, PR) Peter Klotzki und Astrid Mannes

Die duale Ausbildung bricht gerade massiv ein. Wir verlieren etwas, worum uns die ganze Welt beneidet, und wir schauen tatenlos zu. Was ist passiert?

Die Zahl der unbesetzten Ausbildungsstellen ist auf einem Höchststand. Zu Beginn dieses Ausbildungsjahrs gab es über 200.000 freie Ausbildungsplätze. Der Mangel an Auszubildenden betrifft manche Branchen besonders – wie Hotels und Gaststätten, Baufirmen, ÖPNV, Transportbranche und Handwerk. In den freiberuflichen Praxen und Kanzleien der Ärzte, Apotheken, Rechtsanwälte, Steuerberater, Tier- und Zahnärzte ist die Lage zum Teil dramatisch.

Auf 129.000 besetzte Ausbildungsstellen kommen dort rund 46.000 unbesetzte. Die Ausbildungskrise wächst sich gerade zum Fachkräftemangel aus, der immer virulenter wird. In wenigen Jahren wird die Generation derjenigen, die in den Arbeitsmarkt eintreten, zahlenmäßig nur noch halb so groß sein wie die derjenigen, die ausscheiden.