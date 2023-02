Geoeconomics Warum von der Münchner Sicherheitskonferenz 2023 Hoffnungssignale ausgehen könnten

Die Konferenz hat eine lange geopolitisch orientierte Tradition – und von ihr sind nicht selten bedeutende Impulse ausgegangen. 2023 könnte wieder so ein Jahr sein.

Wolfgang Ischinger war Staatssekretär im Auswärtigen Amt und leitete die Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) von 2008 bis 2022. (Foto: dpa) Wolfgang Ischinger

München Im Herbst 1962 brachte die Kubakrise die Welt an den Abgrund einer nuklearen Katastrophe. Ein Jahr zuvor war in Berlin die Mauer errichtet und damit die Teilung Deutschlands und Europas für weitere 30 Jahre zementiert worden.

Das war der strategische Hintergrund, vor dem Ewald-Heinrich von Kleist, der als junger Offizier zum Kreis der Verschwörer um Graf Stauffenberg gehört hatte, beschloss, einen alljährlichen hochrangigen deutsch-amerikanischen Gesprächskreis in München einzurichten. Das Ziel: Was muss geschehen, um Moskau wirksam abzuschrecken und einen weiteren Krieg in Europa zu verhindern?

Das war die Initiative zur Gründung der Münchner Sicherheitskonferenz, die unter dem Namen Wehrkundetagung 1963 startete und in den kommenden Tagen eigentlich ihren 60. Geburtstag feiern würde. Aber da die Tagung 1991 wegen des Golfkriegs einmal ausfallen musste, findet das korrekte Jubiläum erst 2024 statt.