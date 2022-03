Kommentar In der Ampel-Regierung fehlen Kanzler-Impulse

Das Land braucht Führung wie nie. Doch Olaf Scholz liefert sie nicht. Er lässt die Dinge laufen – aber viele Dinge laufen eben nicht. Das verunsichert die Bevölkerung.

Bevölkerung ist verunsichert: Der Bundeskanzler gibt keine klare Orientierung. (Foto: IMAGO/Christian Spicker) Olaf Scholz

Eine historische Rede wie die vom 27. Februar kann ein Bundeskanzler nicht im Monatsrhythmus halten. Doch seitdem Olaf Scholz nach der russischen Invasion in der Ukraine in 30 Minuten 30 Jahre deutsche Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik für beendet erklärt hatte, ist es wieder Still um den Bundeskanzler geworden.

Scholz – so scheint es – lässt die Dinge laufen, aber viele Dinge laufen eben nicht. Fast im stündlichen Rhythmus neue Kriegsgräuel, weitere Unsicherheit, Chaos um die staatlichen Energiehilfen – und der Kanzler?

Ja, er nimmt Termine wahr, aber Orientierung bietet er nicht. Ja, Der Kanzler ist präsent, aber er führt nicht.

Erstes Beispiel: die Flüchtlingspolitik. Innenministerin Nancy Faeser ist mit der Krisenbewältigung sichtlich überfordert. Auch wenn die Vorzeichen dieses Mal andere sein mögen als 2015, weil ukrainische Flüchtlinge zum europäischen Kulturkreis zählen und womöglich willkommener sein sind als syrische: Die Flüchtlingskrise wird dem Land über Jahre viel abverlangen.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen