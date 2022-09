Kommentar zum Banken-Gipfel 2022 Deutsche Banken sind nur bedingt abwehrbereit

Die heimischen Geldhäuser sind deutlich robuster als vor fünf Jahren – aber noch lange nicht robust genug, um mit echter Zuversicht in die nächste Krise zu gehen.

Die deutschen Banken kommen voran, aber langsamer als die europäische Konkurrenz. (Foto: Karl-Heinz Spremberg) Bankenhochhäuser in Frankfurt

Bundesfinanzminister Christian Lindner nimmt die heimischen Banken in die Pflicht. Der FDP-Politiker will, dass die Branche trotz aller aktuellen Krisenherde die Liquidität der deutschen Wirtschaft sichert und Investitionen auch in dieser schwierigen Situation ermöglicht – genau wie in der Pandemie. Während der Coronakrise waren die Banken tatsächlich Teil der Lösung – aber auch und vor allem, weil der Staat mit gigantischen Hilfspaketen eine Welle von Unternehmenspleiten und damit von Kreditausfällen verhinderte.

Die finanziellen Kapazitäten des Staates sind allerdings begrenzt. Und niemand weiß, wie lange diese Krise währt. Das hängt von zu vielen Variablen ab, die außerhalb der Kontrolle von Managern und westlichen Politikern liegen.

Man kann den deutschen Banken nicht vorwerfen, dass sie die vergangenen Jahre nicht genutzt hätten. 2021 erreichten die Institute laut einer Studie der Berater von Bearingpoint eine Eigenkapitalrendite von immerhin 4,5 Prozent. Das ist das beste Ergebnis seit 2016.